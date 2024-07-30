У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова

Фото: iStock/IKvyatkovskaya
В процессе обысков у экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, нашли картины, на которых изображены бывший министр обороны Сергей Шойгу и его экс-заместители. Снимки публикует Telegram-канал Mash.
На опубликованных кадрах можно увидеть портреты как самого Булгакова, так и картины с Шойгу и другими представителями российского оборонного ведомства. Одна из картин выполнена по мотивам «Совета в Филях». На ней Шойгу изображен в роли генерала Михаила Кутузова, его экс-заместитель Руслан Цаликов — в роли генерала Михаила Барклая де Толли.
Примечательно, что на художественном изображении также присутствуют экс-заместители министра обороны Татьяна Шевцова, заключенный под стражу Тимур Иванов и другие. У Булгакова обнаружили и картины, на которых сотрудники Минобороны нарисованы в виде чекистов, героев трудового народа и служащих армии.
Напомним, задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.
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Примечательно, что на художественном изображении также присутствуют экс-заместители министра обороны Татьяна Шевцова, заключенный под стражу Тимур Иванов и другие. У Булгакова обнаружили и картины, на которых сотрудники Минобороны нарисованы в виде чекистов, героев трудового народа и служащих армии.
Напомним, задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.
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Екатерина Коршунова