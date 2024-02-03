Пожарные сбили открытое пламя на заводе нефтепродуктов в Волгограде

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Ранним утром 3 февраля на территории крупного нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» в Волгограде загорелись нефтепродукты на территории 300 квадратных метров. Открытое было ликвидировано в 7:21 по московскому времени.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются. По информации некоторых источников, нефтепродукты загорелись после падения беспилотника на территорию завода.
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Александр Бойцов