МЧС: в дагестанском Буйнакске горит Центральный универсальный магазин

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В дагестанском Буйнакске горит крыша Центрального универсального магазина. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.
Столбы черного дыма можно увидеть с разных точек города, из зданий вырываются языки пламени. Всего из помщеения эвакуировано 27 человек.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы при пожаре в квартире пятиэтажного дома скончались два человека, одного госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Для установления причины пожара назначили несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак