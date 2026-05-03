Пожар повредил 16 жилых домов в селе Новоильинка Томской области
Крупный пожар повредил 16 жилых домов в селе Новоильинка Шегарского района Томской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, пять из шестнадцати поврежденных огнем домов оказались нежилыми. Возгорание локализовали с помощью дополнительных сил, прибывших из Томска.
Сигнал о ЧП на улице Рабочей поступил на диспетчерский пульт 2 мая около 16:00 по местному времени. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь распространялся мгновенно. Остановить его удалось только на площади 2500 квадратных метров. В момент наибольшей опасности на месте работали 39 человек и 10 единиц техники.
Губернатор Владимир Мазур напомнил, что в Томской области действует особый противопожарный режим, который в ближайшее время планируется ввести на всей территории региона.
Читайте также: