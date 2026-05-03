В Иркутской области мужчина поджег сухую траву и погиб при попытке потушить огонь
В Иркутской области мужчина поджёг сухую траву и погиб при попытке самостоятельно потушить пожар. Об этом сообщили сегодня утром в канале «МЧС Иркутской области» на платформе MAX.
Трагедия произошла вечером 2 мая в городе Черемхово около улицы Зерновой. По словам очевидцев, 31-летний местный житель специально поджёг растительность. Когда огонь начал быстро распространяться по территории, он снял с себя одежду и попытался сбить пламя. Через некоторое время мужчина упал и больше не вставал.
Прибывшие на место огнеборцы обнаружили его тело. Четыре специалиста ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных метров за 16 минут, также была задействована одна единица техники.
В МЧС призвали никогда не поджигать сухую траву и не бросать на нее непотушенные спички или окурки. Если горение все же произошло, ни в коем случае не стоит тушить огонь самостоятельно. Необходимо вызывать пожарную охрану по номеру 101.
Читайте также: