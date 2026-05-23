Пожар унес жизни российских пенсионеров

23 мая 2026, 16:13

Пенсионеры в Омской области погибли в результате пожара

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Омской области следователи начали проверку по факту гибели двух пожилых людей при пожаре в поселке Муромцево. Возгорание в частном жилом доме произошло в ночь на 21 мая. Об этом пишет «Российская газета».





В помещении находились 66-летний мужчина и его гражданская жена, спасти их не удалось. Огнем уничтожило все строение.



По предварительным данным региональной прокуратуры, причиной возгорания могло стать короткое замыкание — очаг пожара находился в районе электросчетчика. Вместе с тем следствие не исключает и других версий, включая неисправность печного оборудования.



Как сообщили в СУ СКР по региону, на месте происшествия уже провели осмотр, для установления точной причины пожара назначили пожарно-техническую экспертизу. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.



