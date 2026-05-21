Пожары вспыхнули в Ростовской области из-за ударов БПЛА

21 мая 2026, 06:36

В ночь на 21 мая в административных границах Ростовской области зафиксировали активность украинской беспилотной авиации. Атаку отражала система ПВО.





Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Телеграм-канале, под ударом оказались пять муниципалитетов. Российские военные в ходе боевой работы сбили свыше 30 беспилотников над Чертковским, Миллеровским, Тарасовским, Боковским и Шолоховским районами. Из-за падения обломков начались небольшие пожары.



«В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированы», — уточнил губернатор.