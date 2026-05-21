Мощный пожар уничтожил десятки построек в Архангельской области

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В городе Мирный произошел масштабный пожар в гаражной зоне за улицей Советской. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную администрацию.



По информации, опубликованной властями в социальных сетях, огонь спалил дотла несколько десятков построек. Как утверждают в пресс-службе регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На текущий момент сведений о пострадавших не поступало.

К тушению огня привлекли несколько пожарных частей, в том числе подразделения Министерства обороны РФ. Совместные действия расчетов направили на локализацию и полную ликвидацию возгорания, а также на предотвращение распространения пламени на соседние объекты. Причины пожара выясняются.

Александр Огарёв

