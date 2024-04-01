Пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Сергиево-Посадском округе

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В Сергиево-Посадском округе произошло возгорание в производственном здании на территории завода «Электроизолит». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что огонь охватил уже 3000 квадратных метров. На кадрах видно, как чёрный столб дыма поднимается в небо.
По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которые экстренно эвакуировали из здания четырёх человек.
Завод находится в городе Хотьково и специализируется на производстве электроизоляционных материалов.
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Анастасия Чинкова