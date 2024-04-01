В Екатеринбурге сильный пожар на «Уралмашзаводе»

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В Екатеринбурге произошло сильное возгорание на «Уралмашзаводе», кадры случившегося публикует Telegram-канал 112.
На опубликованных в сети кадрах видно, как из здания завода валит густой чёрный дым. В настоящий момент площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
По предварительной информации, возгорание началось на складе с лако-красочными материалами. О возможных пострадавших пока что ничего не известно.
Напомним, вчера страшный пожар разгорелся в краснодарской гостинице «Водолей». Предположительно, причиной пожара стал взрыв бытового газа, подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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По предварительной информации, возгорание началось на складе с лако-красочными материалами. О возможных пострадавших пока что ничего не известно.
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Евгения Парфентьева