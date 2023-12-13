Пожарные локализовали возгорание на производстве в Петушках

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Пожар в производственном здании в деревне Петушки Пушкинского городского округа удалось локализовать. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«В Подмосковье сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 825 кв м», – говорится в сообщении.Ранее поступила информация о том, что в Петушках горит производственное здание площадью 1,4 тыс кв м. Данные о пострадавших не поступали.
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Лора Луганская