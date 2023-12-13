В деревне Петушки горит производственное здание площадью 1,4 тыс кв м

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Крупный пожар начался в производственном здании в деревне Петушки Пушкинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сообщение о пожаре поступило в 09:40. Горит производственное здание на Ельдигинском шоссе. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1,4 тыс кв м», – рассказали ТАСС в МЧС.Информация о пострадавших не поступала. Наращивается группировка сил и средств для тушения огня. Сейчас она составляет 50 человек и 16 единиц техники.
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Лора Луганская