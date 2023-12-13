Жертвами пожара в жилом доме в Лыткарине стали три человека, включая ребёнка

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Бабушка, дедушка и их семилетняя внучка погибли в результате пожара в Лыткарине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительным данным, его причиной стало замыкания электрического щита. После ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили тела девочки, её дедушки и бабушки», – рассказали ТАСС в пресс-службе.Как уточнили в подмосковной прокуратуре, возгорание произошло на первом этаже дома на Первомайской улице.
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Лора Луганская