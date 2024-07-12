Правнучку легендарного летчика Чкалова внесли в реестр иноганетов

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Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, следует из соответствующего перечня ведомства.
Ранее она уже была объявлена в розыск. По информации ведомства, Богданова распространяла заведомо ложные сведения о деятельности органов публичной власти РФ. Помимо того, она выступала против проведения специальной военной операции и организовывала сборы средств на поддержку ВСУ. Сейчас она скрывается за рубежом.
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Олег Дикий