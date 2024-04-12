Правнучку лётчика Чкалова подозревают в призывах к терроризму

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Правнучку советского лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову подозревают в призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник из правоохранительных органов.
Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.
Повод для открытия дела стало интервью журналисту Олегу Кашину*, в котором Богданова призывала к терроризму. Также женщина активно собирала средства на помощь ВСУ.
Правоохранительные органы собираются объявить Богданову в международный розыск.
По данной статье УК РФ ей грозит семь лет тюрьмы в случае задержания её на территории России. В настоящее время она проживает в Бельгии.
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*признаны Минюстом России иностранными агентами
Повод для открытия дела стало интервью журналисту Олегу Кашину*, в котором Богданова призывала к терроризму. Также женщина активно собирала средства на помощь ВСУ.
Правоохранительные органы собираются объявить Богданову в международный розыск.
По данной статье УК РФ ей грозит семь лет тюрьмы в случае задержания её на территории России. В настоящее время она проживает в Бельгии.
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*признаны Минюстом России иностранными агентами
Анастасия Чинкова