Предполагаемый взяткодатель экс-мэру Нового Уренгоя дал показания

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Один из фигурантов уголовного дела экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова Эдуард Полянский признал вину по делу о получении крупной взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Уточняется, что Полянский написал явку с повинной и помогает следствию. Также фигурант дела дает показания, в которых изобличает других виновных в преступлении.
Согласно данным суда, Полянскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ.
Напомним, осужденный за взятку бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов был арестован в июле этого года. Следствие установило, что на посту заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он получил взятку за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.
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Согласно данным суда, Полянскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ.
Напомним, осужденный за взятку бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов был арестован в июле этого года. Следствие установило, что на посту заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он получил взятку за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.
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Екатерина Коршунова