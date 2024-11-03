Экс-подполковник СБУ допустил причастность брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто должен был обеспечить «зеленый коридор» для совершивших теракт в «Крокусе». Об этом РИА Новости сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, в марте этого года была четкая информация, что несколько украинских групп спецназа готовили террористам зеленый коридор отхода на территорию Украины. Прозоров добавил, что как раз в то время украинцы «примерялись к этому театру военных действий, к новому региону».
Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».
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