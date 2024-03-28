В ЯНАО задержали автора спам-атаки, который предлагал устроить теракт за 700 тыс

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Автора спам-атаки, который предлагал за 700–900 тысяч взорвать торговые центры, вокзалы и аэропорты, задержали в ЯНАО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Злоумышленником оказался 20-летний продавец магазина «Монетка», который сотрудничал с украинскими террористами. Сообщается, что утром 27 марта, в правоохранительные органы обратился 36-летний житель посёлка Уренгой Василий З. Он показал сообщение из мессенджера, в котором за совершение теракта на местной лыжной базе обещали около миллиона рублей.
В доме преступника обнаружили 10 сим-карт, семь телефонов и других средств.
Ранее сообщалось, что неизвестные в Telegram пытались привлечь к теракту, подобному произошедшему в «Крокус Сити Холле», подростков из ДНР. Им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.
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Екатерина Коршунова