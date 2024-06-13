Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой

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Москвич остался без денег за «уроки английского» с проституткой. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина выпивал и вспомнил, что хочет подтянуть свой уровень иностранного языка. Когда-то его друзья порекомендовали ему для улучшения знаний вызвать проститутку-иностранку.
Мужчина вызвал афроамериканку, а та сразу же запросила больше десяти тысяч рублей за услуги. Получив указанную сумму, «учительница» захотела еще денег.
Затем злоумышленница стала говорить, что карта, куда клиент сделал перевод, заблокировалась и потребовала повторной оплаты.
Потерпевший понял, что его обманывают, пригрозив вызвать полицейских. Представительница древнейшей профессии ушла, а мужчина позвонил стражам порядка, которые сейчас разбираются в произошедшем.
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Затем злоумышленница стала говорить, что карта, куда клиент сделал перевод, заблокировалась и потребовала повторной оплаты.
Потерпевший понял, что его обманывают, пригрозив вызвать полицейских. Представительница древнейшей профессии ушла, а мужчина позвонил стражам порядка, которые сейчас разбираются в произошедшем.
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Никита Кротов