Президент Словакии Зузана Чапутова заразилась ковидом во время поездки в США

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Президент Словакии Зузана Чапутова заразилась коронавирусом во время своей рабочей поездки в США, сообщает ТАСС со ссылкой на словацкое информагентство TASR. Чапутова отменила рабочую программу на 4 февраля и прервала визит в Питтсбург, где находится на данный момент.
Глава Словакии должна была вернуться из Соединённых Штатов в понедельник, 5 февраля. В ходе своей поездки Зузана Чапутова посетила головной офис компании Google в Калифорнии во главе делегации словацких предпринимателей.
Ранее директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что коронавирус прошёл мутацию и оказался в разряде сезонных заболеваний. По данным специалиста, тяжелого течения болезни, как и большого числа летальных исходов от COVID-19, уже не наблюдается.
Тем не менее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих государствах. Он также настоятельно призывает всех делать тесты на COVID-19 и обращаться за медпомощью в случае необходимости.
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Ранее директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что коронавирус прошёл мутацию и оказался в разряде сезонных заболеваний. По данным специалиста, тяжелого течения болезни, как и большого числа летальных исходов от COVID-19, уже не наблюдается.
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Артем Путинцев