Роспотребнадзор призвал носить маски при перевозке больных ковидом и гриппом

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Роспотребнадзор рекомендовал использовать маски при перевозке пациентов с подозрением на вирусные заболевания, включая COVID-19 и грипп. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
Изменения внесли в постановление ведомства «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов».
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость COVID-19 за первую неделю наступившего года снизилась на 56,4%, а число госпитализаций сократилось на 49% по сравнению с последней неделей 2023 года.
В РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями. Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия (тридемия).
До этого профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры. Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.
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Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость COVID-19 за первую неделю наступившего года снизилась на 56,4%, а число госпитализаций сократилось на 49% по сравнению с последней неделей 2023 года.
До этого профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры. Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.
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Артем Путинцев