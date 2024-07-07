В результате аварии на иранском эсминце есть пострадавшие

Фото: IStock/3DSculptor
На борту эсминца Sahand военно-морских сил Ирана, находящегося у берега иранского города Бендер-Аббас в Персидском заливе, произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает агентство Fars.
Как отмечает издание, авария произошла вследствие просачивания в цистерны воды. Есть несколько пострадавших, их уже доставили в больницы. Корабль довольно скоро придет в состояние равновесия из-за ограниченной глубины воды, пояснил источник.
Ранее сообщалось, что крупнейший корабль береговой охраны Китая встал на якорь в исключительной экономической зоне Филиппин. В филлипинском правительстве заявили, что эти действия являются попыткой провокации и запугивания.
Читайте также
Башенный кран рухнул из-за штормового ветра на стройке в Невском районе Санкт-Петербурга
Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии
Крупнейший «корабль-монстр» из Китая встал на якорь в спорной морской зоне у Филиппин
Олег Дикий