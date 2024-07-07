Крупнейший «корабль-монстр» из Китая встал на якорь в спорной морской зоне у Филиппин

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Крупнейший в мире корабль береговой охраны из Китая бросил якорь возле спорного рифа в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на представителя береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла сообщило РБК. В своем сообщении филиппинец назвал прибывшее судно «кораблем-монстром».
По данным РБК, речь идет о CCG-5901 — самом большом корабле береговой охраны в мире, который превосходит в размерах американский ракетный крейсер класса «Тикондерога». На вооружении «корабля-монстра» – 76-мм корабельная пушка и две вспомогательные пушки калибром 30-мм, а также два зенитных орудия, а также имеется вертолетная площадка и ангар для самолетов, уточняет издание.
Сообщается, что китайский корабль заплыл в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, дошел до отмели Аюнгин, переместился к рифу Панганибан, а затем встал на якорь у отмели Эскода.
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Сообщается, что китайский корабль заплыл в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, дошел до отмели Аюнгин, переместился к рифу Панганибан, а затем встал на якорь у отмели Эскода.
«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — процитировали Тарриэлу в РБК.В статье указывается, что Китай претендует на внушительную часть Южно-Китайского моря, которая является ключевым каналом морской торговли страны и приносит ей $3 трлн ежегодно, что и вызвало территориальные споры с государствами Юго-Восточной Азии.
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Данил Пономарев