Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии

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В горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет Су-34 ВКС РФ. Об этом заявили в МО РФ.
Экипаж самолета погиб. В ведомстве уточнили, что самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет Су-34 упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.
Ранее сообщалось, что жители Северной Осетии рассказали о крушении неизвестного летательного аппарата в горах. Очевидцы отмечали, что около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.
На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что жители Северной Осетии рассказали о крушении неизвестного летательного аппарата в горах. Очевидцы отмечали, что около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.
На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова