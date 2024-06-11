Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии

В пятницу, 7 июня, был жестоко убит заместитель председателя и пресс-секретаря патриотического движения «Зов народа» 37-летний Антон Еговцев. Убийство было совершено в подъезде дома на улице Физкультурной в подмосковной Лобне. В расправе подозревается тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев — он влюблен в Екатерину, супругу Еговцева.