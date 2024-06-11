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Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии

11 июня 2024, 07:43
Фото: istock /Jozsef Soos

Фото: istock /Jozsef Soos

В горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет Су-34 ВКС РФ. Об этом заявили в МО РФ.
Экипаж самолета погиб. В ведомстве уточнили, что самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет Су-34 упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.

Ранее сообщалось, что жители Северной Осетии рассказали о крушении неизвестного летательного аппарата в горах. Очевидцы отмечали, что около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.



На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жители
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В Северной Осетии проверяются данные о крушении военного самолета
Baza: в Северной Осетии, предположительно, разбился военный самолет
11 июня 2024, 06:58

Фото: istock / Vital Hil

Жители Северной Осетии сообщили о крушении неизвестного летательного аппарата в горах. Предположительно, это военный самолет, возможно, истребитель Су-30. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
«По словам очевидцев около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау», — пишет издание.
Отметим, что на данный момент официального подтверждения не поступало. По предварительной информации, речь может идти об истребителе Су-30, однако точных сведений пока нет.

По данным канала, на место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

До этого сообщалось, что президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета, на борту которого находился вице-президент государства. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
ФСБ: житель Камчатки задержан по подозрению в сотрудничестве с СБ Украины
11 июня 2024, 03:51

Фото: istock / 7713Photography

На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ. Об этом проинформировала пресс-служба ФСБ России по региону.
Сообщается, что после начала спецоперации гражданин самостоятельно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе.

«Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — сказано в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН по подозрению в совершении преступления. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Детские учреждения в Буйнакске отправили на карантин из-за массового отравления
11 июня 2024, 03:32

Фото: istock / ChiccoDodiFC

Все детские учреждения дагестанского Буйнакска переведут на карантин после массового отравления. Об этом информирует пресс-служба главы региона Сергея Меликова.
По информации минздрава Дагестана, на вечер понедельника в Буйнакске с кишечной инфекции госпитализировали 84 человек. Согласно данным следствия, с симптомами отравления жители обращались в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди пили воду, которую подают в дома по водопроводным линиям.

«Сергей Меликов провел совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске… Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», – сказано в сообщении.
По факту оказания МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело

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Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета
Президент Малави приказал начать поиски пропавшего самолёта с вице-президентом
11 июня 2024, 02:54

Фото: istock / BogdanV

Президент Малави Лазарус Чаквера поручил всем экстренным службам немедленно приступить к спасательной операции по поиску упавшего вертолета, на борту которого находился вице-президент государства. Об этом информирует сайт правительства страны.
До этого местное издание Malawi24 сообщило, что вертолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, мог разбиться.

«Командующий силами обороны проинформировал Чакверу об инциденте, президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна», — сказано в сообщении.
Помимо вице-президента, что на борту воздушного судна находились еще девять человек.

Ранее сообщалось, что в Индии разбился истребитель Су-30МКИ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена
CNN: Жюри присяжных в первый день не вынесло вердикт по делу сына Байдена
11 июня 2024, 02:30

Фото: istock / Nastco

Заседание жюри присяжных в первый день слушаний не вынесло вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом. Об этом информирует телеканал CNN.
По данным телеканала, присяжные, которые примерно неделю наблюдали за прениями сторон, во второй половине дня 10 июня приступили к согласованию вердикта. Около часа ушло на обсжудения, после чего судья распорядился отпустить присяжных. Сын американского президента вслед за присяжными покинул здание суда.

Следующее заседание присяжных назначено на 9:00 по местному времени (16:00 по мск). 11 июня.

3 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает «безграничную любовь» к нему и гордится им.

До этого сына лидера Штатов уличили в отправке своим наркодилерам фото кокаина. Спецагент ФБР, занимавшийся расследованием дела, обнаружил соответствующие сообщения в его телефоне.

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Задержан сотрудник НИИ ФСИН России
В Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН по подозрению в совершении преступления
11 июня 2024, 00:29

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудник Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН РФ задержан по подозрению в преступлении. Об этом проинформировала пресс-бюро службы на сайте.
«Главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) ФСИН России совместно с ФСБ задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления», — сообщили в ведомстве.
Задержание было произведено ГУБС ФСИН России совместно с ФСБ РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. ФИО задержанного и преступление, инкриминируемое ему, не раскрывается.

Назначены служебная проверка и следственные действия, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в отношении звезды «Что? Где? Когда?» могут возбудить уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Нарисовал сердечко кровью: Детали убийства зампреда «Зова народа» Антона Еговцева
Жуткие подробности расправы над зампредом «Зова народа» Антоном Еговцевым
11 июня 2024, 00:12

Фото: istock / simpson33

В пятницу, 7 июня, был жестоко убит заместитель председателя и пресс-секретаря патриотического движения «Зов народа» 37-летний Антон Еговцев. Убийство было совершено в подъезде дома на улице Физкультурной в подмосковной Лобне. В расправе подозревается тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев — он влюблен в Екатерину, супругу Еговцева.
В материале «Радио 1» расскажем все известные детали этого жуткого убийства.

Расправа в подъезде

Антона Еговцева убили около своей квартиры, заявили в Телеграм-канале «Зов народа».

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов Народа» Антона Еговцева. Его убили около дома», — сообщили в пресс-службе организации.
СК Московской области сообщил, что 7 июня в подъезде дома в Лобне между двумя россиянами началась ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес как минимум восемь ударов ножом потерпевшему, от которых тот почти сразу погиб.

За два часа до смерти Еговцев звонил в полицию с просьбой защитить себя от неизвестного. Как утверждал зампред, мужчина 2 года следил за его семьей и угрожал расправой. Выяснилось, что этим человеком был поклонник жены Еговцева — Дмитрий. Тренер по мотокроссу якобы был влюблен в неё еще с детства. Супруга погибшего также обращалась к полицейским, но заявления якобы не принимали, поскольку ничего не произошло.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, сообщение от Еговцева в дежурную часть поступило около 23 часов ночи 6 июня. Общественник заявил, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина. Спустя 2 часа в отделении полиции звонила соседка зампреда с сообщением, что некий человек ломится к ней в дом. Примерно в это время Еговцева убили.

Консьержка позже рассказала, что убийца проник в подъезд под видом курьера с посылкой. Оказалось, что в коробке у него лежали молоток, два ножа и баллончик краски черного цвета, которой Матвеев закрасил дверной глазок. Перед тем, как уйти из многоэтажки, убийца нарисовал на стене сердечко его кровью.

Позже СК заявил о задержании жителя Лобни 1986 года рождения. Мужчина подозревается в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Свою вину Матвеев не признал.
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Личность убийцы

Как и семья Еговцева, Антон Матвеев жил в Лобне. Ранее мужчина работал специалистом в медицинской компании, затем решил стать инструктором по мотокроссу. Это дело оказалось более прибыльным: известно, что поездить под руководством Матвеева приходил ряд популярных медийных личностей.

При этом судя по информации в сети, какими-то особенными навыками спортсмен не отличался. Последняя гонка, в которой он принимал участие, состоялась ещё в 2017 году в Ступине, тогда к финишу он пришёл двадцатым.

Первый раз он напал на Еговцева пару месяцев назад. После драки в полиции с мужчиной была проведена профилактическая беседа, но это ни к чему не привело. Матвеев начал преследовать семью и караулил их у подъезда. В итоге Матвеев пошёл на убийство.

Мотивы преступления

Рассматриваются две версии убийства. Как пишет Baza, следствие выделяет как приоритетную версию о неразделенной любви к жене общественника Екатерине. Два месяца назад в их жизни объявился поклонник из прошлого женщины — Матвеев. Он преследовал пару и признавался Екатерине в любви. Самому Еговцеву угрожал и два месяца назад дело дошло до драки.

Как пишет Телеграм-канал Shot, Дмитрий Матвеев говорит, что был влюблен в Екатерину еще со школьной скамьи, где они вместе учились. Сама вдова его не помнит. Последнее время Матвеев, по заявлениям близких общественника, приходил домой к семейной паре с цветами. Еговцевы выгоняли мужчину и просили их не беспокоить, но мужчина игнорировал это и караулил семью у подъезда в автомобиле.

В день убийства Екатерина возвращалась домой и заметила около дома своего сталкера. Женщина позвонила супругу и в полицию, а сама направилась к брату. Ревнивец поджидал зампреда «Зова народа» с ножом и молотком. Сам Еговцев находился дома на больничном. Затем преступник зашел в подъезд с кухонным ножом. Убийца накинулся на него, а сам общественник сумел ранить нападавшего в плечо.

Вторая версия — профессиональная деятельность.
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Деятельность Еговцева

Антон Еговцев — ровесник Матвеева. Ему 37 лет, родом из Краснокамска Пермского края. В 2006 году был фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), находился в федеральном розыске. После начала спецоперации на Украине часто ездил в Донбасс с гуманитарной миссией.

Еговцев известен как заместитель председателя и пресс-секретарь общественного патриотического движения «Зов народа», которое занимается пропагандой ЗОЖ, развитием института семьи, культурных ценностей, правозащитной деятельностью и защитой истории.

«Зов народа» некоторые считают главным доносчиком в России. Общественники выступают с инициативой по проверке знаменитостей и активистов по фактам возможной государственной измены. РИА Новости сообщало, что активисты движения написали жалобу в Генпрокуратуру на голую вечеринку Анастасии Ивлеевой. По мнению общественников, развлекаться, в то время как «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», неприемлемо.

Среди «обиженных» организацией певицы Ольга Бузова и Лолита, Максим Галкин*, блогерша Анастасия Ивлеева, участники групп Animal Jazz, «Би-2», писательница Людмила Улицкая*, художница Алиса Горшенина.

В январе 2024 года «Зов народа» потребовал возбудить уголовное дело в отношении режиссёра Михаила Локшина, снявшего «Мастера и Маргариту», а также признать террористом и экстремистом писателя Виктора Шендеровича*.

Реакция полиции

В МВД России по Подмосковью не стали давать комментариев изданию Life.ru по сведеньям о том, что их сотрудники в Лобне проигнорировали обращения семьи Еговцевых. В пресс-службе СК сообщили, что ведомство даст оценку действиям правоохранителей «по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего».

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* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.
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Семье потребовалась помощь медиков из-за ожога рта в Самарской области
Mash: самарской семье понадобилась помощь медиков из-за ожога рта
10 июня 2024, 22:27

Фото: iStock/nicoletaionescu

Семье потребовалась помощь врачей из-за ожога рта в Самарской области, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, перед инцидентом пострадавшие пили воду из доставки. Как рассказала семейная пара, бутылочку 750 миллилитров они заказали в интернете.

Мама выпила больше всех. Позднее супруги и ребенок почувствовали себя плохо. У них опухли и покрылись налётом языки.

Медики поставили семье диагноз — химический ожог полости рта. Они подали заявление в полицию. Семья уверена, что дело в воде, потому что больше они ничего не пили.

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Фото: iStock/Paul Gorvett

Студент жестоко убил преподавательницу Вологодского государственного университета, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, студент задушил и зарезал женщину, а затем хотел покончить с собой.

Тело 36-летней Таисии Тулиной обнаружили на днях в еë квартире на улице Маршала Конева. Она познакомилась со студентом отделения журналистики — 28-летним Орифом Менглибоевым на парах.

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#россия
#вологодская область
#университет
#убийство
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