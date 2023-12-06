В ЛНР подтвердили гибель депутата Народного совета Олега Попова

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Депутат парламента ЛНР Юрий Юров подтвердил гибель депутата Народного совета ЛНР третьего созыва Олега Попова. Он скончался в результате подрыва его автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске.
«В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР нескольких третьего созыва, участник Народного Ополчения Донбасса, вставший на защиту Республики с первых дней, Олег Николаевич Попов», - написал Юров в своем Telegram-канале.
По его словам, это покушение на Попова было не первым. 20 сентября 2022 года неизвестный также пытался убить депутата по заказу СБУ. Тогда преступника задержали.
8 ноября в Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Взрывное устройство сработало в его автомобиле, в результате которого депутат получил ранения несовместимые с жизнью. Он погиб на месте.
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Элина Позднякова