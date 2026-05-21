При пожаре в доме в Лобне погибли два человека, двоих детей госпитализировали
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пожаре в доме №8 на улице Калинина в Лобне. По его словам, обстоятельства трагедии сейчас выясняют. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
При пожаре погибли два человека — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. В Лобненскую больницу доставили двух девочек 11 и 3 лет. Врачи постоянно наблюдают за их состоянием. У детей диагностировали отравление продуктами горения. В ближайшее время девочек планируют перевести в центр имени Рошаля в Красногорске.
На месте происшествия находится глава городского округа Лобня. Воробьев поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами. Они устанавливают причины пожара.
Читайте также: