При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек и один пострадал

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Сильный пожар вспыхнул в школьном общежитии в провинции Хэнань в Китае, сообщает Центральное телевидение КНР. Его жертвами стали 13 человек, и ещё один пострадавший находится в больнице.
Сигнал тревоги в общежитии при школе «Инкай» в уезде Фанчэн городского округа Наньян раздался в 23:00 по местному времени (18:00 по мск) 19 января. Спасатели потушили огонь спустя 38 минут, сообщило агентство «Синьхуа».
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Артем Путинцев