В Бурятии при пожаре в частном доме погибли женщина и трёхлетний ребёнок

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Страшная трагедия произошла в посёлке Галбай Тункинского района Бурятии. Во время пожара в жилом доме погибли 53-летняя женщина и ребёнок 2020 года рождения.
До прибытия спасательной команды из горящего дома смогли самостоятельно эвакуироваться ещё три человека, в том числе двое детей. На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС, выясняя все обстоятельства и подробности случившегося. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
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