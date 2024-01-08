В Санкт-Петербурге во время пожара в коммуналке погибли дети

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Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей.
Их нашли после пожара в коммунальной квартире. Мать детей находится в тяжёлом состоянии в больнице.
Петербургское СУСК РФ в Telegram-канале сообщает, что 8 января в комнате коммунальной квартиры, которая расположена в одном из домов в Калининском районе города, случился пожар.
Погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения.
Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что на МКАДе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
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Петербургское СУСК РФ в Telegram-канале сообщает, что 8 января в комнате коммунальной квартиры, которая расположена в одном из домов в Калининском районе города, случился пожар.
Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что на МКАДе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
«По предварительным данным, на внутренней стороне 93-го км МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть», — отметили в ведомстве.В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Мария Фирсова