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В Санкт-Петербурге во время пожара в коммуналке погибли дети

08 января 2024, 13:37
Фото: istockphoto/photovs

Фото: istockphoto/photovs

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей.
Их нашли после пожара в коммунальной квартире. Мать детей находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Петербургское СУСК РФ в Telegram-канале сообщает, что 8 января в комнате коммунальной квартиры, которая расположена в одном из домов в Калининском районе города, случился пожар.


Погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения.

Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что на МКАДе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 93-го км МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть», — отметили в ведомстве.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#санкт-петербург
#новости
#пожар
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В Подмосковье 12-летний школьник организовал поджог на ж/д
08 января 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Ученик 6 класса нашёл парней из других классов и предложил им заработать 15 тысяч рублей.
SHOT сообщает, что три школьника из Москвы в качестве цели выбрали релейный шкаф у станции Мальчики в Люберцах. Вчера вечером школьники отогнули дверцу и подожгли провода внутри. Возгорание оперативно заметили и ликвидировали. На движение поездов происшествие никак не отразилось. Подростки оставили на месте гаечные ключи и отвертки.

Личности всех поджигателей оперативно вычислили. Ими оказались ученики из разных московских школ 12,15 и 16 лет. Их пригласили в отдел полиции вместе с родителями.

Там два парня постарше скинули вину на младшего. По их словам, это именно он подговорил их пойти на преступление. Он в свою очередь признался, что ему просто предложили денег в Интернете. Никто из поджигателей раньше на учёте в полиции не стоял.

Началась проверка.

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#пожар
#новости
#происшествия
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Офицеров ФСБ обвинили во взятках на пять миллиардов рублей
ТАСС: трое офицеров ФСБ обвиняются во взятках на пять млрд рублей
08 января 2024, 13:01

Фото: iStock/Atstock Productions

Троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в вымогательстве взятки на сумму, превышающую пять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что управление осуществляет работу по контрразведывательному обеспечению и противодействию коррупции в Верховном суде, Генеральной прокуратуре, МВД и иных силовых структурах.

Ранее сообщалось, что в ноябре начался судебный процесс в Московском гарнизонном военном суде. Двое отставных майоров ФСБ обвинялись в вымогательстве взяток с двух предпринимателей за прекращение уголовных дел. Так, ещё в 2014 году офицеры получили взятку в размере миллиона долларов и пообещали урегулировать проблемы с полицией. В итоге никаких действий по решению проблемы они не предприняли.

Двое фигурантов этого дела, Алексей Царев и Алексей Манышкин, заключили сделку со следствием и в настоящее время находятся под домашним арестом. А третьего фигуранта, Александра Ушакова, обвиняют в организации преступного сообщества, используя своё служебное положение. В данный момент он находится под стражей.

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#взятка
#суд
#фсб
#обвинение
#арест
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Убийцы на Porsche расстреляли мужчину в Подмосковье
Преступники на Porsche застрелили мужчину на парковке ТЦ в Ногинске
08 января 2024, 12:10

Фото: istock /ipopba

На парковке торгового центра в подмосковном Ногинске неизвестные застрелили мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Преступление было совершено минувшей ночью. Очевидцы рассказали, что стрелявший подбежал к автомобилю, открыл дверь и пять раз выстрелил в водителя. Жертву вытащили из машины, однако мужчина смог вырваться и убежать. Пострадавший самостоятельно добрался в больницу, однако его ранения оказались не совместимы с жизнью, вследствие чего он скончался.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Porsche Cayenne.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Нападавшие разыскиваются.

Также известно, что в автомобиле с погибшим находилась женщина. Подробностей о ее состоянии не приводится.

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#подмосковье
#преступление
#уголовное выстрел
#убийство
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Во Внуково под окнами дома обнаружили труп старшего лейтенанта полиции и женщины
08 января 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

По предварительной версии, полицейский мог убить бывшую жену.
Baza, что тело 40-летнего старшего инспектора ДПС УВД по ТиНАО Александра Ж., который был в отпуске, обнаружили под окнами дома на Рассказовской улице ранним утром 7 января.

Рядом с телом полицейского лежало тело женщины, которая может быть экс-женой Александра.

У следователей есть версия, что мужчина мог выкинуть бывшую жену из окна.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД России. Как рассказали правоохранители, 7 января около 15:45 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшегося по автодороге от Омска в сторону Новосибирска не справился с управлением на скользкой дороге.

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#внуково
#подмосковье
#новости
#происшествие
#полиция
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ТАСС: Пожар в петербургском ангаре локализован на площади в 2 тысячи «квадратов»
08 января 2024, 03:31

Фото: iStock

Спасатели локализовали пожар в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 2 тысячи кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар начался на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга, по пока неустановленной причине около 00:00 мск 8 января в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров. Общая площадь возгорания называлась в размере 4 тыс. квадратных метров.

В тушении пожара, как писала «Фонтанка», 10 единиц техники и 43 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По уточненной информации, в ангаре из 8 секций горели 5 — на площади 2 тысячи «квадратов».

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#пожар
#санкт-петербург
#мчс
#ангар
#пожарные
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В Петербурге полыхает пожар в ангаре площадью более 4 тысяч квадратных метров
08 января 2024, 01:39

Фото: iStock/Distortion_Media

Ангар горит на площади 4 тыс квадратных метров на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России. На месте проводится наращивание сил и средств для ликвидации возгорания, данных о пострадавших пока нет.




Согласно информации Telegram-канала SHOT, пожар начался по пока неустановленной причине около 00:00 мск 8 января в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров.

В данный момент полыхают уже семь секций здания — локализовать возгорание пока не удаëтся, а его площадь растëт. Пожару присвоен второй ранг сложности, в его тушении принимают участие, как пишет издание «Фонтанка», 10 единиц техники и 43 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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#пожар
#ангар
#мчс
#санкт-петербург
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Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
ТАСС: В Харькове звучат взрывы, рассказал мэр города Игорь Терехов
08 января 2024, 01:00

Фото: iStock/Andrey_Orekhov

Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на назначенного украинскими властями градоначальника Игоря Терехова.
Ранее Telegram-канал Украина.ру написал о нанесении авиаударов и взрывах на всей территории Харьковской области Украины, в том числе в Купянске, Бурлуке, Шевченково и Волчанске. По самому же Харькову, как сообщает издание «Страна.ua», было нанесено как минимум два удара российскими ЗРК С-300.

До этого в области объявили воздушную тревогу. Сирены звучат ещё в Николаевской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. ​По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами В Харькове звучат взрывы

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#харьков
#украина
#воздушная тревога
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В домах на нескольких улицах Ростова-на-Дону нет отопления и электричества
08 января 2024, 00:32

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Ростов-на-Дону оказался частично накрыт блэкаутом: в домах сразу на нескольких улицах города отсутствует электричество, сообщает издание RostovGazeta со ссылкой на представителей компании «Донэнерго»
Электричество отсутствует на улицах Варфоломеева, Малюгиной, Текучева, Катаева и Черепахина, а также на площади Энергетиков и проспекте Театральном. В социальных сетях пишут, что в этом районе одномоментно погасли целые высотки, ​а в некоторых домах, ко всему прочему, нет также отопления и воды



Управляющая компания ЖК «Екатерининский» ранее сообщила об аварийной ситуации на одной из распределительных подстанций Ростова-на-Дону. При этом в АО «Донэнерго» пообещали восстановить электроснабжение к часу ночи 8 января. Дополнительно предупреждать о возобновлении электроснабжения не будут.

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#отключение
#электричество
#отопление
#коммунальные службы
#аварии
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Женщина-пешеход погибла на МКАД под колёсами автомобиля
07 января 2024, 23:17

Фото: iStock/gorodenkoff

На МКАДе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
«По предварительным данным, на внутренней стороне 93-го км МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что на внутренней стороне 93-го км МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей.

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#мкад
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