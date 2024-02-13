При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

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В результате стрельбы, произошедшей 12 февраля в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, одна девочка погибла, сообщает издание The New York Post. Ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.
«В вагоне возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь <...> Очевидцы слушали более 10 выстрелов <...> В результате ранения получили подростки в возрасте от 12 до 17 лет», — отметило издание.Раненая в голову девочка скончалась в нью-йоркском госпитале Святого Варнавы. О состоянии остальных конкретной информации пока нет.
В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.
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