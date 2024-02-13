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При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

NYP: Девочка скончалась при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке
13 февраля 2024, 04:55
Фото: Manuel-F-O

Фото: Manuel-F-O

В результате стрельбы, произошедшей 12 февраля в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, одна девочка погибла, сообщает издание The New York Post. Ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.
«В вагоне возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь <...> Очевидцы слушали более 10 выстрелов <...> В результате ранения получили подростки в возрасте от 12 до 17 лет», — отметило издание.

Раненая в голову девочка скончалась в нью-йоркском госпитале Святого Варнавы. О состоянии остальных конкретной информации пока нет.


Это уже второй инцидент со стрельбой в США за последние два дня. Накануне в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии.

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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Обнародовано видео крушения частного самолёта Bombardier во Флориде
SHOT: Момент крушения самолёта Bombardier Challenger во Флориде попал на видео
13 февраля 2024, 04:39

Фото: iStock/porpeller

Telegram-канал SHOT выложил кадры видео, на котором запечатлено крушение частного самолёта Bombardier Challenger 604 в американском штате Флорида. Авиакатастрофа произошла в субботу, 10 февраля, но кадры момента крушения появились только сейчас.
Ранее «Радио 1» сообщало, что частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75.

Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем. Из пяти находившихся на борту погибли оба пилота, трое пассажиров выжили, но об их состоянии ничего не сообщается.

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#крушение
#самолет
#сша
#видео
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Число жертв отравления в бургерной Дальнереченска возросло до 51 человека
Роспотребнадзор: Уже 51 человек пострадал от отравления в бургерной в Приморье
13 февраля 2024, 04:12

Фото: iStock/Kate_Maleva

Число отравившихся в бургерной в приморском городе Дальнереченске выросло уже до 51 человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось. Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя <...> Сейчас предстоит установить предприятия, снабжавшие кафе в Дальнереченске продукцией, а также провести ещё ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз», — отметили в санитарном ведомстве.

Причиной массового отравления в заведении «М-Бургер» стала кулинарная продукция собственного изготовления — соусы и наггетсы, в которых нашли сальмонеллу. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие документации и маркировки о дате изготовления и сроках реализации.

Напомним, что в приморском Дальнереченске с 5 по 10 февраля в больницу обратилось сразу двадцать два человека с признаками острого отравления. Об этом сообщила краевая прокуратура через свой Telegram-канал. Предварительное расследование позволило сделать вывод о том, что «причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания».

Полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также было уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен. В настоящее время деятельность бургерной приостановлена, эпидрасследование продолжается.

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#отравление
#роспотребнадзор
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Власти Венесуэлы обвинили США и Аргентину в краже самолёта
ТАСС: В Венесуэле заявляют, что Аргентина и США украли у страны Boeing 747-300
13 февраля 2024, 03:27

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Правительство Венесуэлы обвинило США и Аргентину в похищении самолета Boeing 747-300 авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur). Об этом сообщает ТАСС.
По мнению венесуэльских властей, Вашингтон и Буэнос-Айрес «нарушили все правила, регулирующие гражданскую авиацию, а также коммерческие, гражданские и политические права». Теперь Каракас намерен в ответ принять решительные действия в соответствии с конституцией и международным правом.

Самолет был задержан в Аргентине в июне 2022 года по требованию США из-за опасений нарушения санкций. После проверки экипаж был отпущен, но самолет был арестован аргентинскими властями. В январе 2024 года аргентинский суд удовлетворил американский запрос о передаче самолёта, и 12 февраля последний был доставлен во Флориду.

В Венесуэле эту операцию сочли позорной и грабительской, заявив, что лайне р переправляли в США тайком, под видом военного рейса и с выключенной связью, чтобы обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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#обвинение
#самолет
#венесуэла
#кража
#сша
#аргентина
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В Литве задержали предпринимателя по обвинению в хищении 27 миллионов евро
TV3: Литовский бизнесмен задержан по обвинению в хищении €27 млн
13 февраля 2024, 01:16

Фото: iStock/BrianAJackson

В Литве задержали предпринимателя, подозреваемого в хищении около 27 миллионов евро, сообщил литовский телеканал TV3 со ссылкой на соответствующее решение городского суда Вильнюса. Утверждается, что часть этих денег бизнесмен проиграл в казино.
«Шарунас Степуконис, подозреваемый в присвоении и растрате 27 миллионов евро компании, в которой он работал, задержан по решению суда на две недели», — говорится в сообщении суда.

Степуконис являлся одним из партнёров инвестиционной компании BaltCap. Когда выявили пропажу денег, в Литве его не было. Как утверждают СМИ, на момент пропажи денег он находился на Украине с неизвестной целью. В конце прошлой недели он вернулся в Литву и 10 февраля сдался властям.

Инвестиционная компания заметила подозрительные транзакции еще в октябре прошлого года, сообщили в Департаменте финансового надзора Литвы После выявленных нарушений ее руководство расторгло трудовой контракт со Степуконисом и обратилось в полицию.

По данным TV3, из-за мошеннических действий Степукониса пострадали пенсионеры всех трёх прибалтийских стран — Литвы, Латвии и Эстонии, доверившие свои накопления этой компании, а кроме того, также сорвалось строительство Национального стадиона в Вильнюсе.

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#бизнесмен
#литва
#задержание
#хищение
#деньги
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В Подмосковье осудили участников украинской банды, похищавшей россиян
Суд вынес приговор украинской банде, похищавшей россиян
12 февраля 2024, 21:08

Фото: iStock/cyano66

Московский областной суд вынес приговор участникам украинской банды, которые занимались похищением россиян, об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ в своём Telegram-канале.
По версии следствия, с апреля 2014 по октябрь 2019 граждане Украины похищали россиян, с целью завладеть их имуществом. Организаторы преступного сообщества: Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, которые ранее имели отношение к силовым структурам, привлекли к делу ещё 11 фигурантов.

К слову, Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский и ещё несколько неустановленных лиц, причастных к преступлениям, находятся на Украине. Расследование по ним всё ещё продолжается.

Тем не менее, правоохранителям удалось задержать 11 человек, который получили от 9 до 19 лет лишения свободы. Часть из фигурантов также обязали выплатить штрафы до 700 тысяч рублей.

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#суд
#подмосковье
#украина
#похищение
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Под Челябинском поезд решил проскочить на красный свет и столкнулся с другим составом
Под Челябинском столкнулись два поезда
12 февраля 2024, 20:08

Фото: iStock/denisgo

На станции Бердяуш под Челябинском столкнулись два поезда, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, один из машинистов решил проскочить на красный свет, однако, сделать это ему не удалось.

В результате, в лобовом столкновении сошлись пустой товарный состав и хозяйственный поезд. С рельс сошли десять вагонов, но, к счастью, при аварии никто не пострадал.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты ремонтной бригады. Движение на участке аварии временно приостановлено.

Напомним, в июне 2023 года грузовой поезд сошёл с рельс на столичной станции Бирюлёво.

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#поезд
#аварии
#челябинск
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«Топором по голове»: Москвич едва ушёл живым после ссоры в гостях
Москвич несколько раз ударил друга топором по голове во время застолья
12 февраля 2024, 19:23

Фото: iStock/FOTOKITA

Москвич несколько раз ударил топором по голове знакомого в результате ссоры на застолье, об этом сообщили в столичной прокуратуре.
По информации ведомства, происшествие случилось во время застолья на Литовском бульваре в Москве.

В ходе распития спиртных напитков, 46-летний мужчина поссорился к 33-летним знакомым, схватился за топор и нанёс ему несколько ударов по голове. За пострадавшего заступился ещё один мужчина, вместе им едва удалось выскочить из квартиры на улицу. 33-летний мужчина госпитализирован, о его нынешнем состоянии пока что ничего не сообщается.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Суд заключил обвиняемого под стражу, заключили в надзорном ведомстве.

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#москва
#прокуратура
#убийство
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Белорус поджёг электроподстанцию в Туле по заданию украинского куратора
ФСБ: Задержан белорус, поджёгший электроподстанцию в Туле по заданию Украины
12 февраля 2024, 19:03

Фото: iStock/PamWalker68

В Воронеже задержали гражданина Белоруссии, поджёгшего трансформаторную электроподстанцию и насосную станцию, об этом сообщает ФСБ по региону.
По информации ведомства, в Туле задержанный устроил поджог тяговой электроподстанции, руководствуясь заданием украинского куратора.

Далее украинский агент направился в Воронеж, чтобы осуществить поджог трансформаторной электроподстанции и насосной станции. Однако, к счастью, российским спецслужбам удалось вовремя вычислить белоруса и задержать.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о диверсии. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Уточняется, что ранее он уже был судим за хулиганство с применением взрывчатых веществ.

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#фсб
#воронеж
#диверсанты
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В Москве при пожаре погиб ребенок, родителей дома не было
В Москве при пожаре погиб ребенок
12 февраля 2024, 18:43

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок, еще один ребенок пострадал, при этом родителей дома не было. Об этом сообщили в МЧС России.
«На улице Верхние Поля загорелась квартира в девятиэтажке. Огонь охватил 5 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали из жилья двоих детей: 3 и 4 лет. К сожалению, один ребенок погиб», - говорится в сообщении ведомства.

В столичном Следственном комитете уточнили, что причиной смерти одного из детей стало отравление угарным газом. Второй ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В тушении пожара задействованы 10 специалистов и 3 единицы техники. Эксперты устанавливают подробности происшествия, также опрашивают соседей и возможных свидетели. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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