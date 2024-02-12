Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина

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В евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной, передает РИА Новости. Она была нейтрализована полицией.
Женщина, о которой говорил Финнер, в возрасте от 30 до 35 лет, вошла в церковь в воскресенье, вооруженная винтовкой, и в сопровождении маленького ребенка, примерно 4-5 лет. Финнер также отметил, что один из присутствующих, 57-летний мужчина, получил ранение в ногу во время инцидента.
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Артем Кузьмин