В Хабаровске задержали 15-летнего школьника, готовившего теракт в воинской части

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В Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, подготовку к теракту школьник начал осенью этого года.
Подросток просматривал в интернете рецепты коктейля Молотова, а также искал единомышленников среди одноклассников, готовых пойти на преступления вместе с ним.
Однако, к счастью, трагедии не суждено было случиться, школьника вовремя вычислили и задержали.
В настоящий момент девятиклассник находится в следственном изоляторе, правоохранители устанавливают его возможных кураторов.
Против подростка возбудили уголовное дело за подготовку к теракту.
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Подросток просматривал в интернете рецепты коктейля Молотова, а также искал единомышленников среди одноклассников, готовых пойти на преступления вместе с ним.
В настоящий момент девятиклассник находится в следственном изоляторе, правоохранители устанавливают его возможных кураторов.
Против подростка возбудили уголовное дело за подготовку к теракту.
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Евгения Парфентьева