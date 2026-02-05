Приморские врачи удалили гигантскую опухоль у 60-летней женщины

05 февраля 2026, 07:55

РИА Новости: в Приморье у 60-летней пациентки удалили 15-килограммовую опухоль

Фото: iStock/megaflopp

В Приморье медики провели успешную операцию 60-летней пациентке, страдавшей от сильной боли внизу живота. Об этом пишет РИА Новости.