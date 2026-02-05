Приморские врачи удалили гигантскую опухоль у 60-летней женщины
В Приморье медики провели успешную операцию 60-летней пациентке, страдавшей от сильной боли внизу живота. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина долго терпела дискомфорт и различные проблемы со здоровьем, но обратилась за помощью только тогда, когда боль стала невыносимой. Ультразвуковое исследование выявило огромную миому матки, которая достигла размера более 30 недель беременности. Врачи экстренно госпитализировали пациентку и подготовили к операции. Процесс осложнялся сдавлением внутренних органов, но команда специалистов успешно справилась с задачей.
В результате операции медики удалили опухоль весом 15 килограммов — это больше, чем вес годовалого ребенка. Пациентка быстро восстановилась и уже чувствует себя намного лучше.
Читайте также: