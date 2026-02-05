Директриса из США напоила 100 учеников и избежала тюрьмы

05 февраля 2026, 06:57

Фото: iStock/Motortion

В США 48‑летняя директор школы Элизабет Хилл‑Бродиган организовала вечеринку, на которой около сотни учеников употребляли алкоголь и запрещённые вещества. Об этом пишет издание People.