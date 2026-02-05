Директриса из США напоила 100 учеников и избежала тюрьмы
В США 48‑летняя директор школы Элизабет Хилл‑Бродиган организовала вечеринку, на которой около сотни учеников употребляли алкоголь и запрещённые вещества. Об этом пишет издание People.
19 января Хилл‑Бродиган провела мероприятие в собственном доме. Соседи пожаловались на шум и вызвали полицию. Стражи порядка, приехав на место происшествия, стали свидетелями необычной вечеринки со школьниками, часть из которых уже не могла стоять на ногах, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одному из подростков понадобилась помощь медиков.
В момент приезда полиции в доме также находилась коллега директрисы — учительница Карли Андерсон. Руководство уволило обеих сотрудниц, а Хилл‑Бродиган смогла избежать тюремного заключения, заключив сделку о признании вины.
