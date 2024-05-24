Притворявшуюся мужчиной женщину арестовали за развращение 13-летней падчерицы

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Женщину, притворявшуюся мужчиной и обвиняемую в развращении 13-летней дочки своей партнёрши, взяли под стражу на два месяца, сообщает Telegram-канал Mash.
Решение было принято в Красногвардейском районном суде Петербурга. Ирода Сатторова, 41 год, обвиняют в том, что она развращала девочку намеками, и по этому факту возбуждено уголовное дело по второй части статьи 135 Уголовного кодекса.
Женщину задержали вчера, сегодня ей был назначен арест до 22 июля. Подозреваемая просила о домашнем аресте.
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