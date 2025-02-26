Прокуратура требует перевести генерала Попова из-под домашнего ареста в СИЗО

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Военная прокуратура требует ужесточить меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Такое требование было выдвинуто из-за нарушения ареста по месту жительства. Собеседник агентства уточнил, что помимо прочего Попов отказался проходить медосвидетельствование. Суд может рассмотреть ходатайство 27 февраля.
Адвокат генерала Сергей Буйновский не подтвердил и не опроверг ТАСС эту информацию. Он указал, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнение требований домашнего ареста, не имеют претензий к Попову.
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Адвокат генерала Сергей Буйновский не подтвердил и не опроверг ТАСС эту информацию. Он указал, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнение требований домашнего ареста, не имеют претензий к Попову.
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Анастасия Чинкова