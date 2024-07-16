Прокурор в Северной Осетии задержан за изнасилование подчинённой

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Заместитель начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Северной Осетии Григорий Авакян задержан за изнасилование подчинённой. По словам девушки, начальник подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете.
Вызвав её к себе в кабинет, Авакян начал приставать и склонять к близости, передаёт телеграм-канал Baza. Девушка сначала отбивалась, но потом не смогла сопротивляться — по её словам, насильник что-то подмешал ей в питьё, так как она ослабела, потеряла контроль над телом и даже не смогла позвать на помощь. Насилие продолжалось около часа.
После случившегося девушка, работающая старшим прокурором, обратилась к руководству республиканской прокуратуры. Ей пообещали во всём разобраться, но одновременно потребовали не писать заявление, чтобы не создавать ненужной шумихи. По словам потерпевшей, Авакян в тот же день, чтобы откупиться, оставил в её машине миллион рублей и попросил не рассказывать о случившемся.
Девушка всё-таки написала заявление, а также передала следователям деньги начальника в качестве доказательства попытки подкупа. Она также потребовала провести тест на детекторе лжи, который успешно прошла. Когда правоохранители пришли в кабинет Авакяна, их сначала долго туда не пускали. Затем выяснилось, что пропали все записи с камер видеонаблюдения, а в помещении чисто случайно в это время начался плановый ремонт, который уничтожил все улики.
Замначальника отдела уволился из прокуратуры. Сегодня Григория Авакяна задержали. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
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После случившегося девушка, работающая старшим прокурором, обратилась к руководству республиканской прокуратуры. Ей пообещали во всём разобраться, но одновременно потребовали не писать заявление, чтобы не создавать ненужной шумихи. По словам потерпевшей, Авакян в тот же день, чтобы откупиться, оставил в её машине миллион рублей и попросил не рассказывать о случившемся.
Девушка всё-таки написала заявление, а также передала следователям деньги начальника в качестве доказательства попытки подкупа. Она также потребовала провести тест на детекторе лжи, который успешно прошла. Когда правоохранители пришли в кабинет Авакяна, их сначала долго туда не пускали. Затем выяснилось, что пропали все записи с камер видеонаблюдения, а в помещении чисто случайно в это время начался плановый ремонт, который уничтожил все улики.
Замначальника отдела уволился из прокуратуры. Сегодня Григория Авакяна задержали. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
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Александр Бойцов