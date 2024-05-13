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В Подмосковье нашли участника спецоперации в одном из «трудовых домов», сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».
Сначала его командир начал беспокоиться о судьбе военного. Он обратился к общественникам с просьбой выяснить, где находится мужчина. Позже стало известно, что он принял приглашение выпить на Ленинградском вокзале и оказался в Пушкинском районе Подмосковья.
В «трудовом доме» бойца Специального Военного Отряда (СВО) удерживали и заставляли работать. Через некоторое время солдат смог связаться с командиром и сообщить о своем местонахождении. После этого военного отпустили домой.
Ранее политолог Шпунт отметил, что на данном этапе СВО нуждается в опыте Белоусова, который, по его мнению, будет полезен Министерству Обороны.
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В «трудовом доме» бойца Специального Военного Отряда (СВО) удерживали и заставляли работать. Через некоторое время солдат смог связаться с командиром и сообщить о своем местонахождении. После этого военного отпустили домой.
Ранее политолог Шпунт отметил, что на данном этапе СВО нуждается в опыте Белоусова, который, по его мнению, будет полезен Министерству Обороны.
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Артем Кузьмин