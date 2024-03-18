Солдат ВСУ оказался в плену из-за бракованного польского автомата Grot

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Военнослужащий Вооруженных Сил Украины был вынужден сдаться в плен, когда выданная ему штурмовая винтовка MSBS Grot польского производства отказалась стрелять.
Российский боец, известный под позывным «Режиссер», получил трофейный Grot, зарядил его полный магазин на 30 патронов, установил режим «стрельба очередью» и нажал на спуск. Однако автомат выполнил лишь один выстрел и перестал работать.
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Артем Кузьмин