«Лучше в русской плену»: В сеть попало откровение бойца ВСУ

Видео: Минобороны РФ
На Авдеевском направлении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам, видео публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять украинских десантников элитной бригады ВСУ воспользовались случаем и сдались в добровольный плен ВС РФ в районе Водяного.
На видео с откровениями пленных теперь уже бывшие бойцы ВСУ рассказывают, что украинскому командованию нет совершенно никакого дела до своих солдат.
Бывший боец ВСУ также отметил, что в русском плену лучше, чем на полях СВО на стороне украинской армии.
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На видео с откровениями пленных теперь уже бывшие бойцы ВСУ рассказывают, что украинскому командованию нет совершенно никакого дела до своих солдат.
«Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне», — говорит один из сдавшихся.
Бывший боец ВСУ также отметил, что в русском плену лучше, чем на полях СВО на стороне украинской армии.
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Евгения Парфентьева