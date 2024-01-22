В США три человека погибли в результате крушения медицинского вертолёта

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В штате Оклахома, США, в результате крушения медицинского вертолёта погибли три человека. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник среди официальных лиц.
В публикации говорится, что в момент трагедии на борту находились три человека. Члены экипажа потеряли связь с центром управления после завершения перевозки пациента, по дороге на базу в Уэзерфорде.
По данным Федерального управления гражданской авиации, вертолёт Bell B06 разбился около 00:00 (8:00 по мск) 21 января, при этом место крушения удалось определить не сразу. Имена погибших членов экипажа в настоящее время не разглашаются.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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По данным Федерального управления гражданской авиации, вертолёт Bell B06 разбился около 00:00 (8:00 по мск) 21 января, при этом место крушения удалось определить не сразу. Имена погибших членов экипажа в настоящее время не разглашаются.
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Диана Аванесян