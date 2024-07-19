Прорвало трудопровод, снабжающий водой всю Донецкую республику

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Прорыв произошёл на трубопроводе «Дон — Донбасс». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что происшествие случилось ещё 17 июля в районе 13:00 мск в Ростовской области. Неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал, после чего через 10-15 минут произошёл гидроудар, и трубу разорвало. О прорыве стало известно, когда системы сначала зафиксировали резкое поднятие давление с последующим падением.
В настоящее время имеются две версии о том, кто мог устроить прорыв. Либо это была диверсия, либо задвижку перекрыл человек, работающий на трубопроводе или строивший его. Таким образом он мог отомстить за неуплату.
Специалисты приступили к ремонту повреждённого участка трубы, однако неизвестно, сколько времени понадобится для этого.
Трубопровод «Дон — Донбасс» снабжает водой всю Донецкую Народную Республику, включая Донецк. Пока запасов воды хватает, но пока неясно, хватит ли её до восстановления трубопровода.
Сегодня в регионе прогнозируют жару до +40С°.
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В настоящее время имеются две версии о том, кто мог устроить прорыв. Либо это была диверсия, либо задвижку перекрыл человек, работающий на трубопроводе или строивший его. Таким образом он мог отомстить за неуплату.
Специалисты приступили к ремонту повреждённого участка трубы, однако неизвестно, сколько времени понадобится для этого.
Трубопровод «Дон — Донбасс» снабжает водой всю Донецкую Народную Республику, включая Донецк. Пока запасов воды хватает, но пока неясно, хватит ли её до восстановления трубопровода.
Сегодня в регионе прогнозируют жару до +40С°.
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Анастасия Чинкова