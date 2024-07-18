В ДНР из-за подрыва машины на мине ВСУ погибли три сотрудника «Воды Донбасса»

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Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли под Волновахой ДНР в результате наезда служебной машины на украинскую мину. Об этом написал глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. По словам Пушилина, враг 7 раз с начала суток ударил по ДНР с применением дронов и артиллерии.
В результате обстрелов повреждения получили семь жилых домов и один инфраструктурный объект. Разрушения зафиксированы в Донецке и Горловке.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В результате обстрелов повреждения получили семь жилых домов и один инфраструктурный объект. Разрушения зафиксированы в Донецке и Горловке.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова