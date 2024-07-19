В Ростовской области объявили о новых временных отключениях электричества

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Жителей Ростовской области предупредили о новых временных отключениях электроэнергии из-за дефицита мощности. Об этом написал губернатор региона в своём Telegram-канале.
Отмечается, что энергетики сообщили о дефиците мощностей в объединённой энергосистеме, а также перегрузе сетей из-за экстремально высокого потребления. В связи с этим принято решение о продлении отключений.
Команды на отключение электроэнергии поступают от системного оператора Единой энергетической системы.
Голубев добавил, что поручил главам городов и районов организовать установку генераторов для подачи электричества в объекты жизнеобеспечения, а также подвоз воды по заявкам жителей.
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Команды на отключение электроэнергии поступают от системного оператора Единой энергетической системы.
Голубев добавил, что поручил главам городов и районов организовать установку генераторов для подачи электричества в объекты жизнеобеспечения, а также подвоз воды по заявкам жителей.
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Анастасия Чинкова