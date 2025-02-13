Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве

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В столичном ЖК «Лефортово Парк» произошла стрельба. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в районе 11:00 неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Очевидцы услышали громкие звуки выстрелов сначала со стороны Красноказарменного проезда, а затем на территории самого жилого комплекса.
Жителям ЖК удалось оперативно задержать стрелка до прибытия полиции. В результате его противоправных действий никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Личность пострадавшего, а также мотивы его поступка устанавливаются.
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Жителям ЖК удалось оперативно задержать стрелка до прибытия полиции. В результате его противоправных действий никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Личность пострадавшего, а также мотивы его поступка устанавливаются.
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Анастасия Чинкова