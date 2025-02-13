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В Подмосковье мигрант из ревности зарезал жену около супермаркета

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Подмосковье мигрант зарезал жену из ревности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета Росси по Московской области.
Отмечается, что трагедия произошла 10 февраля около супермаркета в Ленинском округе. Злоумышленник напал на супругу и нанёс ей колото-резаные раны в область жизненно-важных органов. От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранительные органы задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что задержанный пошёл на убийство из ревности. Фигуранту дела уже предъявили обвинение, в четверг, 13 февраля, следствие будет ходатайствовать о его аресте.



В настоящее время расследование инцидента продолжается, правоохранители выясняют все детали произошедшего.

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В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и попала под статью в первый же день
В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп
13 февраля 2025, 13:00

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и привлекла к работе своего мужа. Супругов задержали в первую же смену, теперь им грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что история произошла в Перми. 32-летнюю маму четверых детей Яну задержали 10 февраля, когда она делала закладку. При себе у неё было семь свёртков с героином.

В ходе допроса Яна рассказала, что является многодетной матерью, и им с мужем не хватает средств на содержание детей. Утром 10 февраля в соцсетях она наткнулась на «вакансию» курьера в наркошопе, откликнулась и в Telegram получила сообщение с адресом тайника, в котором хранилось 30 свёртков с героином. Яне необходимо было разложить по 10 свёртков в разных районах Перми.

Поскольку товара было много, она попросила помощи у своего мужа. Женщину задержали около местного цирка, где она прятала одну из закладок. В её телефоне были обнаружены фотографии с местами закладок. После при тех же обстоятельствах был задержан её супруг Дмитрий.

Правоохранители возбудили в отношении задержанных уголовное дело. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.

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Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве
13 февраля 2025, 12:07

Фото: iStock/Shutter2U

В столичном ЖК «Лефортово Парк» произошла стрельба. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в районе 11:00 неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Очевидцы услышали громкие звуки выстрелов сначала со стороны Красноказарменного проезда, а затем на территории самого жилого комплекса.

Жителям ЖК удалось оперативно задержать стрелка до прибытия полиции. В результате его противоправных действий никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Личность пострадавшего, а также мотивы его поступка устанавливаются.

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Молодая мама изменяла мужу с восьмиклассником и попала под «уголовку» в Нижегородской области
Молодая мама попала под уголовку за интим с восьмиклассником в Кстово
13 февраля 2025, 12:00

Фото: iStock/Napadon Srisawang

В Нижегородской области молодая мама закрутила роман с 14-летним школьником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Выяснилось, что 19-летняя жительница города Кстово замужем, у неё есть маленький ребёнок. Однако эти обстоятельства не остановили девушку, которая совратила восьмиклассника.

Их отношения продолжались в течение четырёх месяцев, пока мама подростка не узнала о происходящем. Она сразу же написала заявление в полицию. Девушка поняла, что отпираться бессмысленно и во всём созналась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

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Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы отправили в СИЗО
13 февраля 2025, 11:50

Екатерина Варнава (фото: @VarnavaEkaterina)

Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы отправили в СИЗО. Георгия варнаву могут посадить в тюрьму на шесть лет, однако молодой человек отрицает все обвинения в свой адрес.
Близкий родственник телеведущей работал курьером у телефонных мошенников, которые хотели обмануть 87-летнюю жительницу Мытищ. К счастью, пенсионерку спасли бдительные сотрудники банка, куда она пришла, чтобы снять все свои деньги.

Полицейские устроили засаду, чтобы поймать аферистов. Георгия задержали, когда он прибыл на место, где пенсионерка должна была передать ему сбережения.

Позднее выяснилось, что 19-летний Варнава работал курьером ещё на восьми мошеннических эпизодах. Он отметил, что сообщники обещали ему 1,5% от перевезённой суммы.

Свою вину молодой человек не признаёт. Он уверяет, что просто доставляет посылки. Он также утверждает, что не догадывался, что его наняли мошенники.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в отношении Георгии.

Екатерина Варнава пока не комментировала сообщение о задержании своего племянника.

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В двух школах Уфы возникли паника и давка после сообщений о минировании
13 февраля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Сообщения о минировании вокзалов, музеев, торговых центров и учебных заведений уже давно перестали быть какой-то редкостью и диковинкой. Вот и в столице Башкирии Уфе сразу в две школы поступила информация о находящихся в зданиях взрывоопасных предметах.
Эти сообщения, казалось бы уже ставшие привычными в последние месяцы и даже годы, поступили в полилингвальную гимназию № 1 и в администрацию школы № 41, сообщает телеграм-канал SHOT. По существующему регламенту в обоих учреждениях образования началась немедленная эвакуация учеников, педагогического состава, административного и обслуживающего персонала.

Очевидно в данных учебных заведениях уделялось недостаточно внимания тренировкам и отработке действий при возникновении нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Школьники неорганизованной толпой бросились к выходам, на лестницах и в вестибюлях возникли паника и давка, несущие в таких случаях не меньшую опасность, чем непосредственно угроза взрыва. У зданий школ дежурят сотрудники экстренных служб, которые пытаются навести порядок и сделать эвакуацию более-менее организованной.

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