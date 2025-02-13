В Подмосковье мигрант из ревности зарезал жену около супермаркета

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan
В Подмосковье мигрант зарезал жену из ревности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета Росси по Московской области.
Отмечается, что трагедия произошла 10 февраля около супермаркета в Ленинском округе. Злоумышленник напал на супругу и нанёс ей колото-резаные раны в область жизненно-важных органов. От полученных травм она скончалась на месте.
Правоохранительные органы задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что задержанный пошёл на убийство из ревности. Фигуранту дела уже предъявили обвинение, в четверг, 13 февраля, следствие будет ходатайствовать о его аресте.
В настоящее время расследование инцидента продолжается, правоохранители выясняют все детали произошедшего.
Читайте также:
В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и попала под статью в первый же день
Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве
Молодая мама изменяла мужу с восьмиклассником и попала под «уголовку» в Нижегородской области
Правоохранительные органы задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что задержанный пошёл на убийство из ревности. Фигуранту дела уже предъявили обвинение, в четверг, 13 февраля, следствие будет ходатайствовать о его аресте.
В настоящее время расследование инцидента продолжается, правоохранители выясняют все детали произошедшего.
Читайте также:
В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и попала под статью в первый же день
Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве
Молодая мама изменяла мужу с восьмиклассником и попала под «уголовку» в Нижегородской области
Анастасия Чинкова