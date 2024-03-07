Протестующие фермеры завалили набережную Праги навозом

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Недовольные недостаточными мерами поддержки со стороны государства, фермеры из Чехии решили привлечь внимание к своим требованиям, рассыпав навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге. Об этом сообщила пражская полиция в соцсети Х.
В результате необычного протеста набережная столицы Чешской республики оказалась заблокирована для проезда общественного и личного транспорта. Теперь чешской полиции приходится работать над устранением проблем на дороге, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.
Водителя, который привез удобрение и вывалил на проезжую часть, задержали. Полиция подозревает шофёра в совершении нескольких правонарушений, хотя подробности не разглашаются.
Фермеры уже неоднократно высказывали свои требования и протестовали против отсутствия должной поддержки сельского хозяйства в Чехии. В этот раз они объединились и пригнали в Прагу несколько сотен тракторов и другой сельхозтехники со всех уголков страны. Их требования включают возвращение прежнего уровня налога на землю, поддержку трудовой занятости в сельской местности, помощь животноводческим хозяйствам и защиту интересов аграриев в связи с торговым соглашением ЕС с Украиной.
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Сергей Калугин