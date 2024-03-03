Польские фермеры разбили украинские машины на границе

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Польские фермеры на границе с Украиной напали на автотранспортные средства с украинскими регистрационными номерами. Сенатор Алексей Пушков опубликовал видеоролики в Telegram, демонстрирующие разбитые стекла, фары и помятые двери у нескольких внедорожников.
По словам Пушкова, бунтующие фермеры якобы атаковали автоколонну, закупленную украинскими волонтёрами в Европе для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). На каком именно участке границы произошёл инцидент, Пушков не уточнил.
Предполагается, что мотивом нападения была напряжённость между польскими фермерами и украинскими беженцами, пересекающими границу. По данным польского новостного агентства PAP, она возникла из-за беспокойства фермеров по поводу потенциальной конкуренции со стороны украинских фермеров за землю и ресурсы.
В настоящее время ситуация на польско-украинской границе остается напряжённой. Фермеры продолжают блокировать автоколонны, перевозящие гуманитарную помощь и другие припасы в Украину. Украинские власти призвали к спокойствию и диалогу между всеми сторонами, чтобы предотвратить дальнейшее насилие.
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Предполагается, что мотивом нападения была напряжённость между польскими фермерами и украинскими беженцами, пересекающими границу. По данным польского новостного агентства PAP, она возникла из-за беспокойства фермеров по поводу потенциальной конкуренции со стороны украинских фермеров за землю и ресурсы.
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Сергей Калугин