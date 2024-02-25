Польские фермеры уничтожили 160 тонн украинской кукурузы

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Украинский министр развития общин территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в социальной сети Х сделал заявление, что на территории Польши, через которую шёл груз, уничтожили 160 тонн зерна, предназначенного для других стран.
«Зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны. Четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности», — написал министр.Польское радио сообщило, что минувшей ночью неизвестные вскрыли восемь вагонов у населённого пункта Котомеж. Вагоны стояли на боковой ветке, поэтому действий злоумышленников никто не увидел, Они высыпали кукурузу рядом с составом на землю.
Подобные инциденты происходили и раньше. На днях поляки на пропускном пункте «Дорохуск» повредили вагоны, перевозившие украинские бобы, а 20 февраля на железнодорожные шпалы высыпали из двух вагонов кукурузу в Медыке.
В июне 2022 года Еврособз отменил пошлины на все товары, импортируемые из Украины, и это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Румыния, Венгрия, Польша и Словакия потребовали вмешательства и изменения кризисной ситуации от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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