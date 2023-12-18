Против писателя Акунина* возбудили уголовное дело о фейках

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В отношении писателя Бориса Акунина* возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, против Акунина* возбудили уголовное дело за распространение фейков о Российской армии и призывах к экстремистской деятельности. При этом, сам писатель проживает за пределами РФ.
18 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина в реестр террористов и экстремистов.
Проверку в отношении писателя потребовал возбудил глава ФПБК Виталий Бородин, после высказываний Акунина о разумности атак на Крымский мост и российские города, а также призывов к разделению РФ на конфедерации.
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*Внесён в реестр террористов и экстремистов
18 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина в реестр террористов и экстремистов.
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*Внесён в реестр террористов и экстремистов
Евгения Парфентьева